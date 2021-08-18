Немцы хотели бы видеть на посту канцлера кандидата социал-демократов

Среди кандидатов в канцлеры Германии наибольшей популярностью избирателей пользуется кандидат социал-демократов Олаф Шольц, кандидат от партии Меркель лишь третий.

Об этом свидетельствуют результаты опроса института Forsa, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Избиратели рассматривают Шольца, министра финансов в коалиции Меркель, как наиболее удачного кандидата. Около 29% респондентов заявили Forsa, что поддержали бы Шольца, если бы произошло прямое голосование за канцлера, что примерно на 17 пунктов больше, чем у кандидата блока ХДС / ХСС Армина Лашета. Кандидат "Зеленых" Анналена Бербок имеет поддержку 15% опрошенных.

Рейтинги Лашета, премьера самой населенной немецкой земли, Северного Рейна-Вестфалии, упали с тех пор, как он смеялся во время визита в город, пораженный наводнениями, и должен извиниться.

Поддержка консервативного блока во главе с Лашетом уменьшилась с конца июня, когда его результат прогнозировали на уровне 28% -30%.

Последний опрос Forsa показал, что консерваторы имеют 23%, без изменений по сравнению с неделей ранее. Социал-демократы выросли на 2 пункта - 21%.

Это самый маленький разрыв между двумя партиями с марта 2017 года, что открывает различные варианты коалиции. Наиболее вероятный сценарий, который рассматривался еще несколько недель назад, союз консерваторов и зеленых, теперь представляется менее вероятным.

"Зеленые" во главе с Бербок снизились на 1 балл, до 19%.