Німецька земля відмовилась від планів купити мільйон доз "Спутника V" - ЗМІ

Німецька федеральна земля Мекленбург-Передня Померанія після критики призупинила плани з закупівлі російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

Про це повідомила телерадіокомпанія NDR, передає "Європейська правда".

Зазначається, що члени земельного уряду на засіданні минулого тижня вирішили поставити на паузу питання закупівлі російської вакцини. Причина: додаткових витрат бути не повинно.

Однак наразі платники податків вже заплатили щонайменше 20 000 євро за проєкт закупівлі. Ця сума надійшла до берлінської юридичної фірми, яка мала підготувати договори з російською стороною.

Загалом планувалося придбати 1 млн доз на суму до 10мільйонів євро.

Проєкт став публічним у квітні. Тоді прем’єр-міністр землі Мануела Швезіг скаржилася на брак вакцин і пропагувала "Спутник V", якщо він отримає схвалення ЄС. Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) ще не надало цього дозволу. Окрім Швезіг, міністр економіки та охорони здоров'я землі Гаррі Глау проводив кампанію за вакцину і обіцяв першу доставку у червні.

Як зазначається, зараз вакцин у землі Мекленбург-Передня Померанія достатньо – вона була в числі земель, які повернули вакцини федеральному уряду, який надіслав їх до бідніших країн. Зовсім нещодавно головний радник уряду землі, лікар університету Ростока Еміль Райзінгер заявив, що плануване придбання "Спутника V", є непотрібним.

Швезіг уже публічно дистанціювалася від проєкту на земельній пресконференції. "Для "Спутника V" немає варіанті, оскільки вакцина не схвалена", - сказала вона. Прем’єрка нічого не сказала про те, що плани закупівлі нині зупинені.