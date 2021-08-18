Немецкая земля отказалась от планов купить миллион доз "Спутника V" - СМИ

Немецкая федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания после критики приостановила планы по закупке российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом сообщила телерадиокомпания NDR, передает "Европейская правда".

Отмечается, что члены земельного правительства на заседании на прошлой неделе решили поставить на паузу вопрос закупки российской вакцины. Причина: дополнительных расходов быть не должно.

Однако налогоплательщики уже заплатили по меньшей мере 20 000 евро за проект закупки. Эта сумма поступила на счет берлинской юридической фирмы, которая должна была подготовить договоры с российской стороной.

В целом планировалось приобрести 1 млн доз на сумму до 10 миллионов евро.

Проект стал публичным в апреле. Тогда премьер-министр земли Мануэла Швезиг жаловалась на нехватку вакцин и пропагандировала "Спутник V", если он получит одобрение ЕС. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) еще не предоставило этого разрешения. Кроме Швезиг, министр экономики и здравоохранения земли Гарри Глау проводил кампанию за вакцину и обещал первую доставку в июне.

Как отмечается, сейчас вакцин в земле Мекленбург-Передняя Померания достаточно - она ​​была в числе земель, которые вернули вакцины федеральному правительству, который прислал их в бедных стран. Совсем недавно главный советник правительства земли, врач университета Ростока Эмиль Райзингер заявил, что планировок приобретение "Спутника V", является ненужным.

Швезиг уже публично дистанцировалась от проекту на земельном пресс конференции. "Для "Спутника V" нет вариантов, поскольку вакцина не одобрена", - сказала она. Премьер ничего не сказала о том, что планы закупки сейчас остановлены.