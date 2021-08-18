Литва вручила Мінську ноту через прикордонників, які порушили кордон

Міністерство закордонних справ Литви вручило Мінську ноту після того, як 12 прикордонників Білорусі незаконно перетнули литовський кордон.

Про це повідомив в середу міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, передає "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"Ми інформували Білорусь, що подія зафіксована, вона викликає глибоку заклопотаність, тому що ми вважаємо це ще однією провокацією, підвищенням температури в і так вже досить напруженій ситуації. Ми закликаємо утриматися від подій, які навіть можуть бути розцінені як провокація, вже не кажучи про справжні провокації ", - сказав Ландсбергіс.

Він зазначив, що поінформував про інцидент партнерів по НАТО і ЄС.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що "зафіксований вчора литовськими прикордонниками інцидент ще раз доводить, що режим Білорусі займається перекиданням нелегальних мігрантів через зовнішній кордон ЄС, порушуючи таким чином всі наявні міжнародні норми".

Як повідомлялося, МВС Литви заявило про провокацію з боку Мінська, коли 12 білоруських прикордонників незаконно перетнули литовський кордон.

За даними МВС, в Шальчінінкському районі представники силових структур Білорусі зі щитами і в екіпіруванні для придушення заворушень насильно витіснили 35 мігрантів і самі зайшли на територію Литви.