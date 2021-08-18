Литва вручила Минску ноту из-за пограничников, нарушивших границу

Министерство иностранных дел Литвы вручило Минску ноту после того, как 12 пограничников Беларуси незаконно пересекли литовскую границу.

Об этом сообщил в среду министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, передает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Мы информировали Беларусь, что событие зафиксировано, оно вызывает глубокую озабоченность, потому что мы считаем это еще одной провокацией, повышением температуры в и так уже достаточно напряженной ситуации. Мы призываем воздержаться от событий, которые даже могут быть расценены как провокация, не говоря о настоящих провокации ", - сказал Ландсбергис.

Он отметил, что проинформировал об инциденте партнеров по НАТО и ЕС.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что "зафиксированный вчера литовскими пограничниками инцидент еще раз доказывает, что режим Беларуси занимается переброской нелегальных мигрантов через внешнюю границу ЕС, нарушая таким образом все существующие международные нормы".

Как сообщалось, МВД Литвы заявило о провокации со стороны Минска, когда 12 белорусских пограничников незаконно пересекли литовскую границу.

По данным МВД, в Шальчининкском районе представители силовых структур Беларуси со щитами и в экипировке для подавления беспорядков насильно вытеснили 35 мигрантов и сами зашли на территорию Литвы.