Польща відправляє до України 20 вантажівок з засобами боротьби з коронавірусом

Президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Києва передасть офіційно засоби боротьби з коронавірусом, які у складі конвою з 20 вантажівок 18 серпня вирушили до України.

Про це заявив заступник голови канцелярії польського президента Пьотр Чвік, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство PAP.

Окрім медичного обладнання, Польща надасть Україні кілька десятків тисяч літрів дезінфекційних засобів, кілька мільйонів медичних масок, рукавичок і фартухів.

"Президент Анджей Дуда 24 серпня офіційно під час свого закордонного візиту передасть обладнання, яке в складі великого конвою вирушає в Україну" - сказав Чвік.

За його словами, передача обладнання, є проявом європейської солідарності, реалізованої в регіоні.

"Ми раді з того, що можемо ефективно допомагати нашим сусідам. Україна є одним з наших стратегічних партнерів, якщо йдеться про східну політику і в такому вимірі ми на це дивимося" - додав він.

Також в урядовій агенції стратегічних резервів підтвердили, що на шляху до України вже вантаж з 650 тисяч доз вакцини проти коронавірусу.

"Це також є одним з таких елементів, які в рамках співпраці Східного партнерства ми можемо забезпечити, щоб підтримати українців у боротьбі з коронавірусом" - сказав голова урядового агентства.