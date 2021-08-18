Польша отправляет в Украину 20 грузовиков со средствами борьбы с коронавирусом

Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Киев передаст официально средства борьбы с коронавирусом, которые в составе конвоя из 20 грузовиков 18 августа отправились в Украину.

Об этом заявил заместитель главы канцелярии польского президента Петр Чвик, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство PAP.

Кроме медицинского оборудования, Польша предоставит Украине несколько десятков тысяч литров дезинфицирующих средств, несколько миллионов медицинских масок, перчаток и фартуков.

"Президент Дуда 24 августа официально во время своего зарубежного визита передаст оборудование, которое в составе большого конвоя отправляется в Украину", - сказал Чвик.

По его словам, передача оборудования является проявлением европейской солидарности, реализованной в регионе.

"Мы рады, что можем эффективно помогать нашим соседям. Украина является одним из наших стратегических партнеров, если речь идет о восточной политике и в таком измерении мы на это смотрим ", - добавил он.

Также в правительственном агентстве стратегических резервов подтвердили, что на пути в Украину уже груз с 650 000 доз вакцины против коронавируса.

"Это также является одним из таких элементов, которые в рамках сотрудничества Восточного партнерства мы можем предоставить, чтобы поддержать украинцев в борьбе с коронавирусом", - сказал глава правительственного агентства.