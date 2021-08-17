Меркель назвала атакою на ЄС використання Лукашенком біженців на кордоні з Литвою

Канцлер Німеччини Ангела Меркель засудила те, як самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко поводиться з біженцями та погрожує Євросоюзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Президент Лукашенко використовує біженців, наприклад з Іраку, гібридним способом, щоб підірвати безпеку, і, звичайно, ми засуджуємо це найрішучішим чином", - заявила Меркель на пресконференції з прем'єр-міністром Естонії.

Європейський союз звинувачує Лукашенко у використанні кризи з біженцями для тиску на блок з метою скасувати санкції, запроваджені ним щодо Білорусі.

"Ми тісно координуємо всі дії з європейськими партнерами. Ми також постараємося зайняти спільну позицію, тому що цей гібридний вид протистояння, який використовує Білорусь, є атакою на всіх нас в Європейському Союзі ", - сказала вона.

У проєкті заяви до позачергового самміту міністрів внутрішніх справ ЄС в середу йдеться, що Європейський союз готовий надати додаткових прикордонників і гроші для боротьби з напливом мігрантів на кордоні Литви з Білоруссю.

З початку цього року до Литви прибуло понад 4 тисяч мігрантів - в рази більше, ніж за увесь 2020 рік. Більшість з них прибули протягом липня.

Після низки рішень, що суттєво ускладнили цей маршрут, потік мігрантів до кордонів Литви фактично зупинився - прикордонники завертають всіх назад до Білорусі..

Водночас почала зростати кількість мігрантів на кордонах Латвії та Польщі.

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