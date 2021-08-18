У всіх 16 землях Німеччини повністю вакцинували щонайменше 50% населення

Кампанія з вакцинації від коронавірусу в Німеччині в середу пройшла важливий етап, підтвердивши, що принаймні кожен другий житель у всіх 16 федеральних землях в даний час повністю вакцинована.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Саксонія стала останнім регіоном, який подолав позначку в 50%. Чотири федеральні землі вже перевищили позначку в 60%: Бремен з 68,3% повністю вакцинованих жителів, Саар з 62,5%, Шлезвіг-Гольштейн з 61,4% і Північний Рейн-Вестфалія з 60,3%.

В цілому по країні 57,8% населення - 48,1 мільйона осіб - в даний час повністю вакциновані. Щонайменше, один укол вакцини був зроблений 52,8 мільйону осіб, або 63,5% населення.

За даними німецького агентства з контролю і профілактики захворювань кількість перших щеплень знову зростає. Близько 92 000 осіб отримали свою першу вакцинацію у вівторок у порівнянні з приблизно 75 000 осіб по вівторках за два попередні тижні.

22 500 дітей і молодих людей у ​​віці від 12 до 17 років були вакциновані вперше у вівторок - це понад 20% всіх вакцинацій, зроблених в той день.