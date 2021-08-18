Во всех 16 землях Германии полностью вакцинировали как минимум 50% населения

Кампания по вакцинации от коронавируса в Германии в среду прошла важный этап, подтвердив, что по крайней мере каждый второй житель во всех 16 федеральных землях в настоящее время полностью вакцинирован.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Саксония стала последним регионом, который преодолел отметку в 50%. Четыре федеральных земли уже превысили отметку в 60%: Бремен с 68,3% полностью вакцинированных жителей, Саар с 62,5%, Шлезвиг-Гольштейн с 61,4% и Северный Рейн-Вестфалия с 60,3%.

В целом по стране 57,8% населения - 48,1 миллиона человек - в настоящее время полностью вакцинированы. По крайней мере, одна первая вакцинация была сделана 52,8 миллиона человек, или 63,5% населения.

По данным немецкого агентства по контролю и профилактике заболеваний количество первых прививок снова растет. Около 92 000 человек получили свою первую вакцинацию во вторник по сравнению с примерно 75 000 человек по вторникам за две предыдущие недели.

22 500 детей и молодых людей в возрасте от 12 до 17 лет были вакцинированы впервые во вторник - это более 20% всех вакцинаций, сделанных в тот день.