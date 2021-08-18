В Італії п’ятий день не можуть розібратися з нелегальною рейв-вечіркою на тисячі осіб

В Італії поблизу містечка Вітербо, що на північ від Рима, п’ятий день поспіль триває рейв-вечірка за участі тисяч людей, попри те, що її проведення заборонили.

Про це повідомляють італійські ЗМІ, серед яких Ansa та Il Messagero, пише "Європейська правда".

Захід почався у ніч з 13 на 14 серпня, на нього з’їхалась молодь з усієї Європи. Скільки там людей, достеменно невідомо. За оцінками поліції, це може бути до 6500 осіб.

Поліція вже кілька днів чергує на під’їзді до території фестивалю, щоб не пропускати туди нових людей. Правоохоронці кілька разів зверталися з проханням припинити захід, але їх проігнорували.

"Ситуація вийшла з-під контролю, перемовини неможливі. Має бути відновлений громадський порядок, цих людей потрібно ідентифікувати і притягнути до відповідальності за таке зібрання", - заявив регіональний радник з питань охорони здоров’я Алессіо д’Амато.

На додачу, прокуратура Вітербо відкрила розслідування у зв’язку зі смертю 25-річного хлопця на вечірці. Тіло знайшли у водоймі, де він, як повідомляється, пірнав.

У поліції пояснили, що вирішили не вдаватись до силового втручання, тому що ризики надто високі. Як прокоментував речник, це велика територія у приватній власності, йдеться про скупченість тисяч людей та пожежну небезпеку через суху траву, і в разі силового розгону та сутичок можлива тиснява або велика пожежа з людськими жертвами.

За інформацією журналістів, в останні кілька днів частина учасників вже поїхали, щонайменш частину з них на виїздах ідентифікували.

Нагадаємо, під Новий рік схожа ситуація виникла у Франції - там не могли зупинити підпільну вечірку на 2000 осіб, яку організували у розпал локдауну.