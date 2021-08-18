В Италии пятый день не могут разобраться с нелегальной рейв-вечеринкой на тысячи человек

В Италии близ городка Витербо, что к северу от Рима, пятый день подряд продолжается рейв-вечеринка с участием тысяч людей, несмотря на то, что её проведение запретили.

Об этом сообщают итальянские СМИ, среди которых Ansa и Il Messagero, пишет "Европейская правда".

Мероприятие началось в ночь с 13 на 14 августа, на него съехалась молодежь со всей Европы. Сколько там людей, неизвестно. По оценкам полиции, это может быть до 6500 человек.

Полиция уже несколько дней дежурит на подъезде к территории фестиваля, чтобы не пропускать туда новых людей. Правоохранители несколько раз обращались с просьбой прекратить мероприятие, но их проигнорировали.

"Ситуация вышла из-под контроля, переговоры невозможны. Должен быть восстановлен общественный порядок, этих людей нужно идентифицировать и привлечь к ответственности за такое собрание", - заявил региональный советник по вопросам здравоохранения Алессио Д'Амато.

В дополнение, прокуратура Витербо открыла расследование в связи со смертью 25-летнего парня на вечеринке. Тело нашли в водоеме, где он, как сообщается, нырял.

В полиции пояснили, что решили не прибегать к силовому вмешательству, так как риски слишком высоки. Как прокомментировал представитель, это большая территория в частной собственности, речь идет о скученности тысяч людей в условиях пожарной опасности - из-за сухой травы, и в случае силового разгона и столкновений возможна давка или большой пожар с человеческими жертвами.

По информации журналистов, в последние несколько дней часть участников уже уехали, как минимум часть из них на выездах идентифицировали.

Напомним, под Новый год похожая ситуация возникла во Франции - там не могли остановить подпольную вечеринку на 2000 человек, организованную в разгар локдауна.