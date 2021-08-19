ЄС: режим Лукашенка продовжує знищувати вільний медіапростір Білорусі

У Європейському Союзі констатували продовження зусиль з боку режиму Лукашенка зі знищення вільних медіа і закликали звільнити всіх затриманих представників ЗМІ.

Про це йдеться у заяві зовнішньополітичної служби ЄС, оприлюдненій у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Продовжуючи невтомні спроби зі знищення вільного медіапростору, режим Лукашенка атакував БелаПАН, визнав TUT.by, Zerkalo екстремістськими, і намагається скасувати реєстрацію "Білоруської асоціації журналістів"; 33 співробітники ЗМІ перебувають у в'язниці. ЄС наполягає на їх негайному беззастережному звільненні", - сказано у заяві служби ЄС.

Belarus: In continued relentless efforts 2destroy free media space, Lukashenko regime assaulted @BelaPAN, labelled @tutby Zerkalo, as extremist & looks 2deregister @baj_by; 33 media workers are in prison. EU insists on their immediate unconditional release.#JournalismIsNotACrime — European External Action Service - EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) August 18, 2021

Нагадаємо, вранці 18 серпня силовики прийшли з обшуком до низки журналістів інформагентства БелаПАН.

Раніше режим Лукашенка проголосив "екстремістськими матеріалами" інформаційну продукцію порталу TUT.by і його соцмереж, а також порталу Zerkalo.io.

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