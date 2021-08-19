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ЄС: режим Лукашенка продовжує знищувати вільний медіапростір Білорусі

Четвер, 19 серпня 2021, 09:10

У Європейському Союзі констатували продовження зусиль з боку режиму Лукашенка зі знищення вільних медіа і закликали звільнити всіх затриманих представників ЗМІ. 

Про це йдеться у заяві зовнішньополітичної служби ЄС, оприлюдненій у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Продовжуючи невтомні спроби зі знищення вільного медіапростору, режим Лукашенка атакував БелаПАН, визнав TUT.by, Zerkalo екстремістськими, і намагається скасувати реєстрацію "Білоруської асоціації журналістів"; 33 співробітники ЗМІ перебувають у в'язниці. ЄС наполягає на їх негайному беззастережному звільненні", - сказано у заяві служби ЄС.

Нагадаємо, вранці 18 серпня силовики прийшли з обшуком до низки журналістів інформагентства БелаПАН.

Раніше режим Лукашенка проголосив "екстремістськими матеріалами" інформаційну продукцію порталу TUT.by і його соцмереж, а також порталу Zerkalo.io.

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