ЕС: режим Лукашенко продолжает уничтожать свободное медиапространство Беларуси

В Европейском Союзе констатировали продолжение усилий со стороны режима Лукашенко по уничтожению свободных медиа и призвали освободить всех задержанных представителей СМИ.

Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, обнародованном в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Продолжая неутомимые попытки по уничтожению свободного медиапространства, режим Лукашенко атаковал БелаПАН, признал TUT.by, Zerkalo экстремистскими, и пытается отменить регистрацию "Белорусской ассоциации журналистов"; 33 сотрудника СМИ находятся в тюрьме. ЕС настаивает на их немедленном безоговорочном освобождении", - говорится в заявлении службы ЕС.

Belarus: In continued relentless efforts 2destroy free media space, Lukashenko regime assaulted @BelaPAN, labelled @tutby Zerkalo, as extremist & looks 2deregister @baj_by; 33 media workers are in prison. EU insists on their immediate unconditional release.#JournalismIsNotACrime