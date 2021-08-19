У Ризі пройшов масовий мітинг проти обов’язкової вакцинації

Кілька тисяч протестувальників зібралися в Ризі в четвер увечері, щоб висловити свою незгоду з обов'язковою вакцинацією від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Акція стартувала біля пам'ятника Свободи, потім протестувальники попрямували до Ризького замку. Спочатку біля замку зібралася пара сотень людей, але до офіційного початку акції близько 20.00, коли обидві групи мітингарів об'єдналися, їх кількість склала кілька тисяч. Пікет був заявлений і на Ратушній площі, але там не було великої активності людей.

Кількість людей, що зібралися на пікет в центрі Риги, перевищувала максимальну, тому протестувальників контролювала велика кількість поліцейських, а навколо замку були встановлені бар’єри. Учасники пікету не дотримувалися дистанції два метри і не надягали маски, як того вимагають діючі епідеміологічні правила.

Головною вимогою протестувальників була відмова від обов'язкової вакцинації, а також пом'якшення або скасування інших заходів, пов'язаних з пандемією.

Мітингарі тримали в руках плакати, на яких в тому числі були розміщені твердження про те, що "російська громада за свободу вибору вакцинації" або "моє тіло - мій вибір". Натовп, реагуючи на заклики промовців, скандував "Каріньш у відставку" і "Левітс, виходь!"

Після офіційного завершення заходу були зафіксовані окремі випадки агресивної поведінки учасників протесту. Зокрема, було вибито скло поліцейської машини (розпочато кримінальний процес. Також в натовпі були помічені п'яні.

Тим часом Державна поліція в соціальних мережах розповсюдила повідомлення, в якому підкреслювалося, що відповідно до постанови Кабінету міністрів про заходи епідеміологічної безпеки щодо обмеження поширення коронавірусу на свіжому повітрі можна організовувати марші і пікети за участю не більше 50 осіб.

Поліція наголосила, що до осіб, які порушують вимоги епідеміологічної безпеки або вчиняють інші порушення, наприклад розпивання алкоголю в громадському місці або знаходження в громадському місці в нетверезому вигляді, можуть бути застосовані штрафи.

На акцію протесту 18 серпня біля Ризького замку людей закликав прийти депутат Сейму Алдіс Гобземс.

Державна поліція закликала людей не брати участі в акціях, бо під час протестів існує високий ризик провокацій і ескалації насильства.