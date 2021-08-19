В Риге прошел массовый митинг против обязательной вакцинации

Несколько тысяч протестующих собрались в Риге в четверг вечером, чтобы выразить свое несогласие с обязательной вакцинацией от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Акция стартовала у памятника Свободы, затем протестующие направились к Рижскому замку. Сначала у замка собралась пара сотен людей, но к официальному началу акции около 20.00, когда обе группы митингующих объединились, их количество составило несколько тысяч. Пикет был заявлен и на Ратушной площади, но там не было большой активности.

Количество людей, собравшихся на пикет в центре Риги, превышало максимальное, поэтому протестующих контролировало большое количество полицейских, а вокруг замка были установлены барьеры. Участники пикета не соблюдали дистанцию ​​два метра и не надевали маски, как того требуют действующие эпидемиологические правила.

Главным требованием протестующих был отказ от обязательной вакцинации, а также смягчения или отмены других мер, связанных с пандемией.

Митингующие держали в руках плакаты, на которых в том числе были размещены утверждения о том, что "русская община - за свободу выбора вакцинации" или "мое тело - мой выбор". Толпа, реагируя на призывы ораторов, скандировала "Кариньша в отставку" и "Левитс, выходи!"

После официального завершения мероприятия были зафиксированы отдельные случаи агрессивного поведения участников протеста. В частности, были выбиты стекла полицейской машины. Также в толпе были замечены пьяные.

Между тем Государственная полиция в социальных сетях распространила сообщение, в котором подчеркивалось, что в соответствии с постановлением Кабинета министров о мерах эпидемиологической безопасности по ограничению распространения коронавируса на свежем воздухе можно организовывать марши и пикеты с участием не более 50 человек.

Полиция отметила, что к лицам, нарушающим требования эпидемиологической безопасности или совершающим другие нарушения, например распитие алкоголя в общественном месте или нахождение в общественном месте в нетрезвом виде, могут быть применены штрафы.

На акцию протеста 18 августа возле Рижского замка людей призвал прийти депутат Сейма Алдис Гобземс.

Государственная полиция призвала людей не участвовать в акциях, потому что во время протестов существует высокий риск провокаций и эскалации насилия.