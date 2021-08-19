Декларація саміту "Кримської платформи" буде відкрита для підписання іншими країнами

Декларація саміту "Кримської платформи", який відбудеться 23 серпня в Києві, буде відкрита для підписання іншими країнами.

Про це на брифінгу у четвер оголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

"Кримська платформа" житиме своїм життям, буде важливим пріоритетом нашої роботи. Декларація, яку ухвалять за результатами саміту "Кримської платформи", буде відкрита для підписання іншими державами", - сказав Кулеба.

Читайте також Прем'єр Швеції та міністр оборони приїдуть до Києва на саміт Кримської платформи

Він наголосив, що Україна працюватиме над залученням нових країн до формату "Кримської платформ", і "їхня кількість надалі зростатиме".

Кулеба зазначив, що Україна сім років була у статусі жертви стосовно Криму, але за останній рік змінила цей статус на "статус рятівника". "Етап скарг усьому світові, що у нас відібрали шматок землі, залишився позаду", - переконаний міністр.

Кулеба також оголосив список учасників саміту "Кримської платформи".

​​Читайте також: Кримська платформа: як вона працюватиме та яких результатів варто чекати