Декларация саммита "Крымской платформы" будет открыта для подписания другими странами

Декларация саммита "Крымской платформы", который состоится 23 августа в Киеве, будет открыта для подписания другими странами.

Об этом на брифинге в четверг объявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

"Крымская платформа" будет жить своей жизнью, будет важным приоритетом нашей работы. Декларация, которую примут по результатам саммита "Крымской платформы", будет открыта для подписания другими государствами", - сказал Кулеба.

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Он отметил, что Украина будет работать над привлечением новых стран к формату "Крымской платформы", и "их количество в дальнейшем будет расти".

Кулеба отметил, что Украина семь лет была в статусе жертвы относительно Крыма, но за последний год сменила этот статус на "статус спасителя". "Этап жалоб всему миру, что у нас отобрали кусок земли, остался позади", - убежден министр.

Кулеба также объявил список участников саммита "Крымской платформы".

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