Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 31 августа

Стали известны участники первого саммита "Крымской платформы"

Правительство Германии назначило уполномоченного по транзиту газа через Украину

Байден допустил продление срока пребывания войск США в Афганистане






Декларация саммита "Крымской платформы" будет открыта для подписания другими странами

Четверг, 19 августа 2021, 10:33

Декларация саммита "Крымской платформы", который состоится 23 августа в Киеве, будет открыта для подписания другими странами.

Об этом на брифинге в четверг объявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

"Крымская платформа" будет жить своей жизнью, будет важным приоритетом нашей работы. Декларация, которую примут по результатам саммита "Крымской платформы", будет открыта для подписания другими государствами", - сказал Кулеба.

Читайте также
Премьер Швеции и министр обороны приедут в Киев на саммит Крымской платформы

Он отметил, что Украина будет работать над привлечением новых стран к формату "Крымской платформы", и "их количество в дальнейшем будет расти".

Кулеба отметил, что Украина семь лет была в статусе жертвы относительно Крыма, но за последний год сменила этот статус на "статус спасителя". "Этап жалоб всему миру, что у нас отобрали кусок земли, остался позади", - убежден министр.

Кулеба также объявил список участников саммита "Крымской платформы".

Читайте также: Крымская платформа: как она будет работать и каких результатов стоит ждать

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Крым
powered by lun.ua