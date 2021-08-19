У Швейцарії визначилися із генпрокурором, посада рік була вакантною

У Швейцарії визначилися із кандидатурою генерального прокурора країни після того, як ця посада рік була вакантною.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Судова комісія парламенту одноголосно проголосувала за призначення на посаду Стефана Блеттлера, керівника регіональної поліції столиці Швейцарії Берна з 2006 року.

"Після процесу зовнішнього оцінювання та двоетапного процесу слухань, під час якого було розглянуто близько десятка заяв, Комісія одноголосно дійшла висновку, що пан Блеттлер володіє усіма якостями, необхідними для цього офісу сьогодні", - йдеться у заяві судової комісії.

Колишній ген прокурор Швейцарії Майкл Лаубер подав у відставку минулого літа після того, як суд вирішив, що він приховав зустріч з керівником ФІФА Джанні Інфантіно і збрехав наглядовим органам, поки його офіс розслідував корупцію навколо керівного органу футболу. Лаубер був генеральним прокурором з 2012 року.

Кандидатуру Блеттлера, який також викладає в Інституті кримінального права та кримінології Університету Берна, ще має проголосувати парламент 29 вересня.