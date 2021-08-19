На півдні Швеції через різанину в школі затримали 15-річного хлопця 

На півдні Швеції 15-річного хлопця затримали за підозрою в замаху на вбивство після того, як шкільний службовець був серйозно поранений в результаті ножового нападу в четвер.

Про це повідомила шведська поліція, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

Газета Skanska Dagbladet повідомила, що у нападника був довгий ніж, маска у вигляді скелета, шолом і щось на зразок бронежилета. У поліції коментувати цю інформацію відмовилися.

Представник поліції Ева-Ган Вестфорд повідомила, що 45-річний чоловік був доставлений каретою швидкої допомоги до найближчої лікарні.

Хлопця затримали біля школи. За словами Вестфорд, в зв'язку з арештом поліцейському довелось застосувати зброю.

Інцидент стався в місті Еслов за 36 кілометрів на північний схід від Мальме, третього за величиною міста Швеції.

Мотиви нападу не відомі, також не зрозуміло, чи вчиться підліток у школі, де стався інцидент.

Найближче спортивна споруда використовувалася для збору учнів і співробітників, які перебували в будівлі школи під час інциденту.