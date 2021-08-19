На юге Швеции из-за резни в школе задержали 15-летнего парня
На юге Швеции 15-летнего парня задержали по подозрению в покушении на убийство после того, как школьный служащий был серьезно ранен в результате ножевого нападения в четверг.
Об этом сообщила шведская полиция, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.
Газета Skanska Dagbladet сообщила, что у нападающего был длинный нож, маска в виде скелета, шлем и что-то вроде бронежилета. В полиции комментировать эту информацию отказались.
Представитель полиции Ева-Ган Вестфорд сообщила, что 45-летний мужчина был доставлен каретой скорой помощи в ближайшую больницу.
Парня задержали возле школы. По словам Вестфорд, в связи с арестом полицейскому пришлось применить оружие.
Инцидент произошел в городе Еслов в 36 километрах к северо-востоку от Мальме, третьего по величине города Швеции.
Мотивы нападения неизвестны, также не понятно, учится ли подросток в школе, где произошел инцидент.
Ближайшее спортивное сооружение использовалось для сбора учащихся и сотрудников, которые находились в здании школы во время инцидента.