У Німеччині суд підтвердив довічне ув’язнення неонацистки, чиє угруповання вбило 10 осіб

Верховний суд Німеччини залишив у силі вирок у вигляді довічного ув’язнення для Беате Чепе, члена неонацистського угруповання Націонал-соціалістичне підпілля (NSU), яке здійснило серію расистських убивств.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA.

Суд скасував одне з покарань, але визнав, що це не вплинуло на загальний вирок довічного ув'язнення і встановлену особливу тяжкість провини.

Чепе майже 14 років жила під вигаданим іменем зі своїми друзями Уве Мундлосом та Уве Бенхардтом. За цей час чоловіки вбили вісім малих підприємців турецького походження та одного грецького походження, а також поліцейського.

У 2011 році вони скоїли самогубство, щоб уникнути неминучого арешту. Чепе підпалила квартиру, в якій вони жили, надіслала відеоролик з зізнанням і здалася правоохоронцям.

Грандіозний процес у справі про вбивства і напади неонацистів з NSU завершився в липні 2018 року після більш ніж п'яти років та понад 400 днів слухань.

Вищий земельний суд Мюнхена засудив Чепе, єдину, яка вижила з трійки, до довічного ув'язнення як спільницю, хоча немає ніяких доказів того, що вона сама була на якомусь із місць злочину.

Крім того, судді встановили особливу тяжкість провини.