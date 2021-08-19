В Германии суд подтвердил пожизненное заключение неонацистки, чья группировка убила 10 человек

Верховный суд Германии оставил в силе приговор в виде пожизненного заключения для Беате Чепе, члена неонацистской группировки Национал-социалистическое подполье (NSU), совершившей серию расистских убийств.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство DPA.

Суд отменил одно из наказаний, но признал, что это не повлияло на общий приговор - пожизненное заключение - и установленную особую тяжесть вины.

Чепе почти 14 лет жила под вымышленным именем со своими друзьями Уве Мундлосом и Уве Бенхардтом. За это время мужчины убили восемь малых предпринимателей турецкого происхождения и одного - греческого происхождения, а также полицейского.

В 2011 году они совершили самоубийство, чтобы избежать неминуемого ареста. Чепе подожгла квартиру, в которой они жили, прислала видеоролик с признанием и сдалась правоохранителям.

Грандиозный процесс по делу об убийствах и нападениях неонацистов из NSU завершился в июле 2018 года после более чем пяти лет и более 400 дней слушаний.

Высший земельный суд Мюнхена приговорил Чепе, единственную выжившую из тройки, к пожизненному заключению как соучастницу, хотя нет никаких доказательств того, что она сама была на каком-то из мест преступления.

Кроме того, судьи установили особую тяжесть вины.