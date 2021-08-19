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ЄС у річницю отруєння Навального знову закликав РФ звільнити його з в'язниці

Четвер, 19 серпня 2021, 17:26

Євросоюз у річницю отруєння Алексєя Навального вкотре закликав російську владу розслідувати спробу вбивства та звільнити політика з в'язниці.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві речника європейської Служби зовнішніх дій.

"Через рік після отруєння Алексєя Навального 20 серпня 2020 року ЄС продовжує закликати Російську Федерацію розслідувати цю спробу вбивства в повній прозорості та без додаткових затримок, а також повністю співпрацювати з Організацією із заборони хімічної зброї, щоб забезпечити неупереджене міжнародне розслідування", - йдеться у заяві.

ЄС нагадав, що після отруєння Навального з використанням військової хімічної нервово-паралітичної речовини "Новічок" блок запровадив санкції щодо шести осіб та однієї організації, а пізніше ввів обмежувальні заходи проти чотирьох осіб через їхню роль у свавільному арешті та засудженні політика.

"Ми глибоко стурбовані політично мотивованим арештом пана Навального, новими кримінальними звинуваченнями, висунутими проти нього та членів його команди, а також оголошення поза законом організації Навального та його регіональних офісів напередодні виборів до Державної думи у вересні", - йдеться у заяві.

ЄС знову закликає Росію негайно і беззастережно звільнити Навального і очікує, що Москва буде поважати та забезпечувати права людини та виконувати свої національні та міжнародні зобов’язання відповідно до Європейської конвенції з прав людини.

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Навальний Росія
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