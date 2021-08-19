ЕС в годовщину отравления Навального вновь призвал РФ освободить его из тюрьмы

Европейский Союз в годовщину отравления Алексея Навального в очередной раз призвал российские власти расследовать попытку убийства и освободить политика из тюрьмы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних действий.

"Через год после отравления Алексея Навального 20 августа 2020 года ЕС продолжает призывать Российскую Федерацию расследовать эту попытку убийства в полной прозрачности и без дополнительных задержек, а также полностью сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия, чтобы обеспечить беспристрастное международное расследование", - говорится в заявлении.

ЕС напомнил, что после отравления Навального с использованием военного химического нервно-паралитического вещества "Новичок", блок ввел санкции в отношении шести человек и одной организации, а позже - ограничительные меры против четырех человек за их роль в произвольном аресте и осуждении политика.

"Мы глубоко обеспокоены политически мотивированным арестом господина Навального, новыми уголовными обвинениями, выдвинутыми против него и членов его команды, а также объявления вне закона организации Навального и его региональных офисов накануне выборов в Государственную Думу в сентябре", - говорится в заявлении.

ЕС вновь призывает Россию немедленно и безоговорочно освободить Навального и ожидает, что Москва будет уважать и обеспечивать права человека и выполнять свои национальные и международные обязательства в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека.