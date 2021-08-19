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Пожежі на півдні Франції: вигоріло вже 8000 гектарів, вогонь ще не взяли під контроль

Четвер, 19 серпня 2021, 20:31

На півдні Франції, де з вечора понеділка борються з лісовою пожежею, вогонь знищив вже 8100 гектарів території.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

У четвер поширення полум’я сповільнилось, але залишаються високі ризики повторного займання через суху спекотну погоду. За другу половину дня вогонь знову розгорівся у п’яти місцях, підживлюваний сильним вітром. До вечора ці осередки загасили. 

У префектурі повідомляють, що протягом минулої доби до боротьби з пожежею були залучені 1200 осіб, 250 машин та повітряна техніка. Нещодавно їм на підмогу перекинули 116 пожежників з північних регіонів.

Загальна протяжність фронту пожежі складає 80 кілометрів. 

Місцева жандармерія оголосила пошук свідків щодо обставин початку пожежі у районі Гонфарон. Майже одразу слідство дійшло висновку, що займання сталося через людський фактор. 

Наслідки пожежі вже називають "драматичними" через дві людські жертви та шкоду для флори й фауни - значна частина спустошеної території є частиною заповідника Долина Мор. Волонтери розшукують на згарищі вцілілих тварин, яким можливо допомогти. 

"Це катастрофа… Тут проживає 241 захищений вид, у тому числі відома черепаха Германна (французька назва Балканської черепахи), через присутність якої цю зону і оголосили заповідником", - розповіла представниця адміністрації заповідника Марі-Клод Серра. 

У той же час, людей просять не підбирати черепах, які не виглядають постраждалими від полум’я.  

Досі Франції вдалося уникати великих ​​пожеж, на відміну від низки інших країн Середземномор'я.

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Франція стихійні лиха
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