Пожежі на півдні Франції: вигоріло вже 8000 гектарів, вогонь ще не взяли під контроль

На півдні Франції, де з вечора понеділка борються з лісовою пожежею, вогонь знищив вже 8100 гектарів території.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

У четвер поширення полум’я сповільнилось, але залишаються високі ризики повторного займання через суху спекотну погоду. За другу половину дня вогонь знову розгорівся у п’яти місцях, підживлюваний сильним вітром. До вечора ці осередки загасили.

У префектурі повідомляють, що протягом минулої доби до боротьби з пожежею були залучені 1200 осіб, 250 машин та повітряна техніка. Нещодавно їм на підмогу перекинули 116 пожежників з північних регіонів.

Загальна протяжність фронту пожежі складає 80 кілометрів.

Місцева жандармерія оголосила пошук свідків щодо обставин початку пожежі у районі Гонфарон. Майже одразу слідство дійшло висновку, що займання сталося через людський фактор.

Наслідки пожежі вже називають "драматичними" через дві людські жертви та шкоду для флори й фауни - значна частина спустошеної території є частиною заповідника Долина Мор. Волонтери розшукують на згарищі вцілілих тварин, яким можливо допомогти.

🐢Alors que le #feu est toujours actif dans le #Var, les conséquences sur la biodiversité sont déjà dramatiques. Une espèce rare et menacée est notamment touchée : la #tortue d’Hermann. Saluons l'extraordinaire travail mené sur le terrain par @soptomcrcc pour les sauver ! pic.twitter.com/506iLgJ33g — Région Sud (@MaRegionSud) August 19, 2021

"Це катастрофа… Тут проживає 241 захищений вид, у тому числі відома черепаха Германна (французька назва Балканської черепахи), через присутність якої цю зону і оголосили заповідником", - розповіла представниця адміністрації заповідника Марі-Клод Серра.

У той же час, людей просять не підбирати черепах, які не виглядають постраждалими від полум’я.

Досі Франції вдалося уникати великих ​​пожеж, на відміну від низки інших країн Середземномор'я.

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