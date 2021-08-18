Лісові пожежі у Франції: кількість загиблих зросла до двох

У масштабних лісових пожежах на півдні Франції загинули вже дві людини і більше 20 постраждали, вогонь досі не взяли під контроль.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Префект департаменту Вар повідомив про загибель ще однієї людини. Постраждали загалом 26 осіб - 19 звичайних людей і сім пожежників. Йдеться про незначні травми, в основному через дим від пожежі.

[#FEU GONFARON]

La situation #feudeforet de #Gonfaron est très difficile, 6300 hectares ont déjà brûlés. Les sapeurs-pompiers luttent avec acharnement contre un vent tourbillonnant, épaulés par les moyens aériens et les forces concourantes. Respectez les consignes de sécurité pic.twitter.com/LxmwLsM7tF — Sapeurs Pompiers VAR (@SDIS83) August 18, 2021

Пожежа, що почалася у департаменті Гонфарон - між Марселем і Ніццою - з вечора 16 серпня спустошила вже 6300 гектарів території, переважно природного заповідника. Вогонь досі не взяли під контроль. Боротьбу з полум’ям ускладнює сильний вітер - приборкані осередки вогню починають розгоратися знову. За останніми повідомленнями, на вечір залишається два основних осередки пожежі.

До гасіння залучені близько 1200 пожежників, 250 машин, 5 літаків Canadair, 5 гелікоптерів.

Через поширення вогню з початку пожежі евакуювали близько 10 тисяч осіб. Пообіді 18 серпня почали евакуацію людей з вже восьмого кемпінгу. Для евакуйованих відкрили 14 центрів тимчасового перебування.

Перекриті частини автошляху А57 в обох напрямках, а на прилеглих дорогах просять знижувати швидкість до 70 км/год через погану видимість.

Служба цивільної безпеки також попросила місцевих мешканців не заходити човнами у зону, де заповнюють свої резервуари літаки, залучені до боротьби з пожежею.

#MardiConseil 🔴🛩️ Vu aujourd'hui dans le golfe de #SaintTropez un bateau dans la zone d'écopage des #Canadair qui luttent contre les #FeuxDeForêt.

⚠️ Pour votre sécurité et celle de nos pilotes, soyez très prudents en vous éloignant de la zone de survol (500 mètres minimum) ! pic.twitter.com/1zXsAq5V3e — Sécurité Civile (@SecCivileFrance) August 17, 2021

Досі Франції вдалося уникати великих ​​пожеж, на відміну від низки інших країн Середземномор'я.

Читайте також: Звикаємо до нового клімату: як спека та повені змінюють звичну нам Європу.