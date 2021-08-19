Пожары на юге Франции: выгорело 8000 гектаров, огонь еще не взяли под контроль

На юге Франции, где с вечера понедельника борются с лесным пожаром, огонь уничтожил уже 8100 гектаров территории.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

В четверг распространение пламени замедлилось, но остаются высокие риски повторного возгорания из-за сухой жаркой погоды. За вторую половину дня огонь снова разгорелся в пяти местах, подпитываемый сильным ветром. К вечеру эти очаги потушили.

В префектуре сообщают, что за прошедшие сутки к борьбе с пожаром были привлечены 1200 человек, 250 машин и воздушная техника. Недавно им на подмогу перебросили 116 пожарных из северных регионов. Общая протяженность фронта пожара составляет 80 километров.

Местная жандармерия объявила поиск свидетелей обстоятельств начала пожара в районе Гонфарон. Почти сразу следствие пришло к выводу, что возгорание произошло из-за человеческого фактора.

Последствия пожара уже называют "драматическими" через две человеческие жертвы и ущерб для флоры и фауны - значительная часть опустошенной территории является частью заповедника Долина Мор. Волонтеры разыскивают уцелевших животных, которым возможно помочь.

🐢Alors que le #feu est toujours actif dans le #Var, les conséquences sur la biodiversité sont déjà dramatiques. Une espèce rare et menacée est notamment touchée : la #tortue d’Hermann. Saluons l'extraordinaire travail mené sur le terrain par @soptomcrcc pour les sauver ! pic.twitter.com/506iLgJ33g — Région Sud (@MaRegionSud) August 19, 2021

"Это катастрофа ... Здесь проживает 241 защищенный вид, в том числе известная черепаха Германна (французское название Балканской черепахи), из-за присутствия которой эту зону и объявили заповедником", - рассказала представительница администрации заповедника Мари-Клод Серра.

В то же время, людей просят не подбирать черепах, которые не выглядят пострадавшими от пламени.

До сих пор Франции удалось избежать крупных пожаров, в отличие от ряда других стран Средиземноморья.

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