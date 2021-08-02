Pfizer и Moderna повысили цены на вакцины для ЕС - СМИ

Американские производители вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna повысили стоимость своих препаратов для Европейского союза.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Financial Times со ссылкой на контракты на поставку вакцин.

Pfizer подняла цену на свою вакцину более чем на 25% — c 15,5 до 19,5 евро за одну дозу. Moderna повысила стоимость более чем на 12%.

В последних контрактах цена вакцины составляет $25,5 доллара за дозу (21,5 евро). Раньше она, по словам источников была на уровне $22,6 доллара (19 евро).

Собеседники издания заявили, что ЕС согласился закупать вакцины по повышенным ценам.

Еврокомиссия недавно подписала новые контракты с производителями, предусматривающие поставку до 2,1 миллиарда доз вакцин к 2023 года.

По данным FT, условия контрактов были пересмотрены после того, как данные третьей фазы испытаний показали, что мРНК-вакцины от Pfizer и Moderna имеют более высокие показатели эффективности, чем более дешевые векторные вакцины, разработанные AstraZeneca и Johnson & Johnson.