У Вірменії криміналізували нецензурну лайку, найважча санкція - до 3 місяців в’язниці 

У Вірменії Національні збори схвалили закон, який криміналізує вживання нецензурної лексики. Найважчі санкції передбачені за неодноразові публічні образи та образи на адресу публічних діячів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Радіо Азатутюн".

Закон схвалили 30 липня, в останній день роботи парламенту сьомого скликання.

У кримінальний кодекс додали статтю "тяжка образа", під якою мають на увазі нецензурну лайку або образу гідності людини "в інший вкрай непристойний спосіб". Такі дії можуть каратися штрафом у розмірі від 100 тисяч до пів мільйона драмів (від близько 5,5 тисяч гривень до 27,5 тисяч гривень).

Якщо нецензурну лайку вжили публічно, або в інтернеті, або в рамках публічної діяльності особи, штраф буде складати від пів мільйона до мільйона драмів (понад 55 тисяч гривень).

Якщо порушення відбувалося періодично на адресу тієї самої особи, сума штрафу зростає до 1-3 млн драмів або арешту на термін від одного до трьох місяців.

Під публічною діяльністю мають на увазі виконання службових обов’язків, держслужбу, громадську або політичну діяльність, публіцистичну діяльність. Відтак суворіше покарання передбачене за образи на адресу політиків, держслужбовців та журналістів.

Голова парламентської комісії з державно-правових питань Владімір Варданян зазначив, що фактично законодавство впроваджується тимчасово - тому що чинний кримінальний кодекс буде діяти лише до 2022 року. "Якщо за цей рік ми зможемо досягти зрушень, то вносити такі зміни у новий кримінальний кодекс не буде необхідності", - заявив він.

Критики проєкту наполягали, що він має численні недоліки, зокрема, що буде важко у судовому порядку доводити непристойність певних висловлювань. Варданян на це відповів, що "прокуратура, слідчі органи та кожен громадянин чудово здатні відрізняти різницю між нецензурною лайкою та іншими образами".

З 2 серпня у Вірменії почав роботу парламент восьмого скликання. За підсумками дострокових виборів партія Нікола Пашиняна "Громадянський договір" має право самостійно сформувати уряд, а Пашинян - знову стати прем’єром. Серед 107 депутатів, "Громадянський договір" має 71 мандат, блоки "Айастан" та "Честь маю" - 29 і 7 мандатів відповідно.