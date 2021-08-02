На британській залізниці та в метро Лондона не виявили слідів коронавірусу

Дослідження проб повітря та з поверхонь на британській залізниці не виявили в них коронавірусу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на BBC, про це заявила компанія-оператор залізниці Network Rail.

Тести проводилися у січні та в червні на чотирьох великих залізничних станціях та в поїздах. Дві серії забору зразків провели на станціях London Euston, Birmingham New Street, Liverpool Lime Street та Manchester Piccadilly.

Забір зразків повітря здійснювався протягом години, також брали зразки з поверхонь, до яких найчастіше торкаються пасажири, зокрема поручнів екскаваторів. Так само проводилися тести у потягах, що курсують між станціями.

Дослідники з Імперського коледжу Лондона після цього проаналізували зразки та не виявили зараження жодної з поверхонь, як і повітря.

Аналогічні тести проводили в лютому 2021 року у лондонському метро та автобусах - тоді у всіх пробах також не виявили вірусу.

У компанії вважають, що це свідчить про гарний результат дезінфекційних робіт та використання пасажирами масок.

Після лютневого дослідження експерти Імперського коледжу застерегли, що результати дослідження не означають, що у метро вірус зовсім не циркулює, та закликали пасажирів не послаблювати пильність.

Нагадаємо, з 19 липня в Англії скасували майже всі обмеження на контакти, що діяли у зв’язку з епідемією, проте маски у транспортній мережі Лондона і далі залишаються обов’язковими, а у людних місцях - "рекомендуються".