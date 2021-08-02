На британской железной дороге и в метро Лондона не выявили следов коронавируса

Исследование проб воздуха и поверхностей на британской железной дороге не обнаружили в них коронавируса.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC, об этом заявила компания-оператор железной дороги Network Rail.

Тесты проводились в январе и в июне на четырех крупных железнодорожных станциях и в поездах. Две серии забора образцов провели на станциях London Euston, Birmingham New Street, Liverpool Lime Street и Manchester Piccadilly.

Забор образцов воздуха осуществлялся в течение часа, также брали образцы с поверхности, к которым чаще всего касаются пассажира, в частности причинив экскаваторов. Также проводились тесты в поездах, курсирующих между станциями.

Исследователи из Имперского колледжа Лондона после этого проанализировали образцы и не выявили заражения ни на одной из поверхностей, как и воздуха.

Аналогичные тесты проводили в феврале 2021 года в лондонском метро и автобусах - тогда во всех пробах также не выявили вируса.

В компании считают, что это свидетельствует о хорошем результате дезинфекционных работ и использования пассажирами масок.

После февральского исследования эксперты Имперского колледжа предостерегли, что результаты исследования не означают, что в метро вирус совсем не циркулирует, и призвали пассажиров не ослаблять бдительность.

Напомним, с 19 июля в Англии отменили почти все ограничения на контакты, которые действовали в связи с эпидемией, однако маски в транспортной сети Лондона и дальше остаются обязательными, а в людных местах - "рекомендуются".