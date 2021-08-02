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Вірменія: Пашинян після перемоги на дострокових виборах знову офіційно став прем’єром

Понеділок, 2 серпня 2021, 13:01

Нікол Пашинян офіційно повернувся на посаду прем’єр-міністра після впевненої перемоги своєї партії "Громадянський договір" на дострокових парламентських виборах. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Азатутюн".

На офіційному сайті президента Вірменії з’явився наказ про призначення Пашиняна прем’єр-міністром. 

Конституція країни передбачає, що президент повинен призначити прем’єром кандидата, висунутого парламентською більшістю, одразу після початку терміну повноважень новообраного парламенту. Парламент 8-го скликання почав роботу 2 серпня.  

Нагадаємо, до цього Нікол Пашинян кілька місяців був прем’єром у статусі "виконуючого обов’язки" - після того, як 25 квітня пішов у відставку задля проведення дострокових виборів. 

У новому парламенті партія Пашиняна отримала більше половини місць: серед 107 депутатів, "Громадянський договір" має 71 мандат, блоки "Айастан" та "Честь маю" - 29 і 7 мандатів відповідно.

Детальніше про значення останніх виборів у Вірменії - у статті Друга єреванська революція: як Росія програла у Вірменії.

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