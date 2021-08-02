Армения: Пашинян после победы на досрочных выборах вновь официально стал премьером

Никол Пашинян официально вернулся на пост премьер-министра после уверенной победы своей партии "Гражданский договор" на досрочных парламентских выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Азатутюн".

На официальном сайте президента Армении появился приказ о назначении Пашиняна премьер-министром.

Конституция страны предусматривает, что президент должен назначить премьером кандидата, выдвинутого парламентским большинством, сразу после начала срока полномочий новоизбранного парламента. Парламент восьмого созыва начал работу 2 августа.

Напомним, до этого Никол Пашинян несколько месяцев был премьером в статусе "исполняющего обязанности" - после того, как 25 апреля ушел в отставку для проведения досрочных выборов.

В новом парламенте партия Пашиняна получила больше половины мест: среди 107 депутатов, "Гражданский договор" имеет 71 мандат, блоки "Айастан" и "Честь имею" - 29 и 7 мандатов соответственно.

Подробнее о значении последних выборов в Армении - в статье Вторая ереванская революция: как Россия проиграла в Армении.