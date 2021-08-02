Румунія оголосила попередження для своїх туристів у Болгарії через аномальну спеку

Міністерство закордонних справ Румунії оголосило попередження для своїх туристів у Болгарії через надзвичайно спекотну погоду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

У самій Болгарії до вівторка 3 серпня включно оголосили попередження про спеку помаранчевого та червоного рівнів.

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У містах Благоєвград, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Плевен, що у південній частині країни, стовпчик термометра очікувано досягне 41°C.

"Помаранчевий" код оголосили для приморських Варни, Бургаса, столиці Софії та ще близько десятка міст. Там очікується від 38 до 41°C.

МЗС опублікувало гарячі лінії для громадян Румунії на випадок надзвичайних ситуацій.

Як відомо, від аномальної спеки потерпають також Греція і Туреччина, в обох країнах борються з лісовими пожежами.