Румыния объявила предупреждение для своих туристов в Болгарии из-за аномальной жары
Министерство иностранных дел Румынии объявило предупреждение для своих туристов в Болгарии из-за чрезвычайно жаркой погоды.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.
В самой Болгарии до вторника 3 августа включительно объявили предупреждение о жаре оранжевого и красного уровней.
В городах Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Плевен, что в южной части страны, столбик термометра ожидаемо достигнет 41°C.
"Оранжевый" код объявили для приморских Варны, Бургаса, столицы Софии и еще около десятка городов. Там ожидается от 38 до 41°C.
МИД опубликовало горячие линии для граждан Румынии на случай чрезвычайных ситуаций.
Как известно, от аномальной жары страдают также Греция и Турция, в обеих странах борются с лесными пожарами.