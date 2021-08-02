Румыния объявила предупреждение для своих туристов в Болгарии из-за аномальной жары

Министерство иностранных дел Румынии объявило предупреждение для своих туристов в Болгарии из-за чрезвычайно жаркой погоды.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

В самой Болгарии до вторника 3 августа включительно объявили предупреждение о жаре оранжевого и красного уровней.

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В городах Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Плевен, что в южной части страны, столбик термометра ожидаемо достигнет 41°C.

"Оранжевый" код объявили для приморских Варны, Бургаса, столицы Софии и еще около десятка городов. Там ожидается от 38 до 41°C.

МИД опубликовало горячие линии для граждан Румынии на случай чрезвычайных ситуаций.

Как известно, от аномальной жары страдают также Греция и Турция, в обеих странах борются с лесными пожарами.