В Польше показали видео поджога центра вакцинации и объявили вознаграждение

Люблинская полиция поделилась кадрами с изображением человека, который накануне подожгла пункт вакцинации в Замостье, а министр здравоохранения Адам Недзельский объявил, что за помощь в поиске преступника власти выплатят 10 000 злотых (более 2 тысяч евро).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

В понедельник днем ​​полиция Люблина опубликовала на своем сайте видео с камеры наблюдения, на котором изображен момент преступления в районе Соляного рынка в Замостье в ночь на понедельник.

На нем изображен человек в маске на лице и в кепке. Мужчина подъехал к месту вакцинации на велосипеде. В руке он держал контейнер с горючей жидкостью, затем разбил стекло и вылил содержимое в контейнер, после чего поджег все зажигалкой.

Кроме того, после полученного сообщения о возгорании пункта вакцинации полицейские при поиске виновника поджога также заметили пожар в здании санитарно-эпидемиологической станции Замостье.

Министр здравоохранения Адам Недзельский объявил, что человек, который поможет установить личность преступника, получит премию в размере 10 000 злотых.

Министр также заявил, что правительство усилит методы реагирования на подобные события.

"Абсолютное неприятие такого поведения. Мы будем преследовать этих бандитов со всей строгостью", - заявил он.