Чоловік, що погрожував вибухом під Капітолієм, здався поліції 

Чоловік, який вранці пригнав під бібліотеку Капітолію свій автомобіль і заявив, що у ньому вибухівка, після кількох годин перемовин здався поліції і був затриманий "без інцидентів".

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN, про це повідомив начальник поліції Капітолію Том Мангер.

Його ідентифікували як 49-річного Флойда Рея Розберрі. Офіційно правоохоронці не називають мотиви чоловіка, зазначаючи, що продовжують їх з’ясовувати. Також поки не з’ясували, чи справді є вибухівка у пристрої, який Розберрі видавав за бомбу. Авто поки залишається припарковане на тому ж місці.

Фото: Alex Brandon/AP

CNN зазначає, що у стрімі з місця подій зловмисник багато разів згадував Джо Байдена, закликав його подати у відставку і "прийти поговорити з ним". Розберрі у тому числі казав, що спантеличений ситуацією в Афганістані.

Відео та Facebook-сторінка вже видалені. Зазначається, що на ній бачили чимало протрампівських дописів, у тому числі відео з демонстрації на підтримку Трампа 14 листопада ("Million MAGA March").

У своєму стрімі з-під Капітолію Розберрі називав себе "патріотом" і заявляв, що йому байдуже, чи ще стане Трамп президентом, але "всі демократи повинні піти у відставку".

Нагадаємо, інцидент почався о 9 ранку за місцевим часом 19 серпня. Чоловік запаркував свій автомобіль під стіною Капітолію та заявив поліції, що у ньому вибухівка. Через загрозу евакуювали кілька прилеглих будівель.

На початку квітня біля Капітолію сталися таран авто та стрілянина, внаслідок якої загинув нападник та один поліцейський.