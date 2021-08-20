Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Мінцифри пояснили, коли зроблять доступним COVID-сертифікат, який визнаватиме ЄС

Перша посол Ірландії з резиденцією в Україні офіційно почала роботу 

Байден з дружиною щепляться третьою дозою вакцини від коронавірусу

COVID-мапа Європи далі темнішає, "зеленими" залишились майже виключно сусіди України






Чоловік, що погрожував вибухом під Капітолієм, здався поліції 

П'ятниця, 20 серпня 2021, 08:09

Чоловік, який вранці пригнав під бібліотеку Капітолію свій автомобіль і заявив, що у ньому вибухівка, після кількох годин перемовин здався поліції і був затриманий "без інцидентів".

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN, про це повідомив начальник поліції Капітолію Том Мангер.

Його ідентифікували як 49-річного Флойда Рея Розберрі. Офіційно правоохоронці не називають мотиви чоловіка, зазначаючи, що продовжують їх з’ясовувати. Також поки не з’ясували, чи справді є вибухівка у пристрої, який Розберрі видавав за бомбу. Авто поки залишається припарковане на тому ж місці. 

 
Фото: Alex Brandon/AP

CNN зазначає, що у стрімі з місця подій зловмисник багато разів згадував Джо Байдена, закликав його подати у відставку і "прийти поговорити з ним". Розберрі у тому числі казав, що спантеличений ситуацією в Афганістані. 

Відео та Facebook-сторінка вже видалені. Зазначається, що на ній бачили чимало протрампівських дописів, у тому числі відео з демонстрації на підтримку Трампа 14 листопада ("Million MAGA March"). 

У своєму стрімі з-під Капітолію Розберрі називав себе "патріотом" і заявляв, що йому байдуже, чи ще стане Трамп президентом, але "всі демократи повинні піти у відставку".

Нагадаємо, інцидент почався о 9 ранку за місцевим часом 19 серпня. Чоловік запаркував свій автомобіль під стіною Капітолію та заявив поліції, що у ньому вибухівка. Через загрозу евакуювали кілька прилеглих будівель.

На початку квітня біля Капітолію сталися таран авто та стрілянина, внаслідок якої загинув нападник та один поліцейський.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США
powered by lun.ua