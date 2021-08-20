Мужчина, угрожавший взрывом под Капитолием, сдался полиции

Мужчина, пригнавший под библиотеку Капитолия свой автомобиль и заявлявший, что в нем взрывчатка, после нескольких часов переговоров сдался полиции и был задержан "без инцидентов".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, об этом сообщил начальник полиции Капитолия Том Мангер.

Его идентифицировали как 49-летнего Флойда Рея Розберри. Официально правоохранители не называют мотивы мужчины, отмечая, что продолжают их выяснять. Также пока не выяснили, действительно ли есть взрывчатка в устройстве, которое Розберри выдавал за бомбу. Автомобиль остается припаркованный на том же месте.

Фото: Alex Brandon / AP

CNN отмечает, что в стриме с места событий злоумышленник много раз упоминал Джо Байдена, призвал его подать в отставку и "прийти поговорить с ним". Розберри в том числе говорил, что обеспокоен ситуацией в Афганистане.

Видео и Facebook-страница уже удалены. Отмечается, что на ней видели немало протрамповских публикаций, в том числе видео с демонстрации в поддержку Трампа 14 ноября ("Million MAGA March").

В своем стриме из-под Капитолия Розберри называл себя "патриотом" и заявлял, что ему безразлично, станет ли Трамп президентом еще раз, но "все демократы должны уйти в отставку".

Напомним, инцидент начался в 9 утра по местному времени 19 августа. Мужчина запарковал свой автомобиль у стены Капитолия и заявил полиции, что в нем взрывчатка. Из-за угрозы эвакуировали несколько прилегающих зданий.

В начале апреля у Капитолия произошли таран авто и стрельба, в результате которой погиб нападающий и один полицейский.