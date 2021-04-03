Поліцейський помер після тарану автомобіля біля Капітолію США

Співробітник поліції Капітолію помер у п'ятницю після того, як біля американського Капітолію чоловік протаранив машиною двох співробітників поліції, а потім кинувся до них з ножем.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Після того, як авто наїхало на поліцейських і водій вистрибнув до них з ножем, правоохоронці вистрелили у нападника і згодом він помер у лікарні.

Інший офіцер поліції перебував у стабільному стані, загрози його життю немає.

Влада заявила, що постійної загрози Капітолію немає, хоча комплекс будівель на деякий час заблокували в якості запобіжного заходу.

Також не було очевидною прямого зв'язку між інцидентом в п'ятницю і заворушеннями 6 січня.

Співробітники правоохоронних органів опізнали підозрюваного як 25-річного Ноа Гріна. Вони вивчають його біографію і з'ясовують, чи є у нього проблеми з психічним здоров'ям, намагаючись визначити мотив.

Грін називав себе послідовником націоналістичної релігійної організації "Нація ісламу" і розповідав у мережі про те, що переживає важкі часи, опираючись на свою віру.

Таран авто та стрілянина сталися на контрольно-пропускному пункті поблизу Капітолію, який зазвичай використовували сенатори та співробітники у будні.

Нагадаємо, Капітолій перебуває під підвищеною охороною після того, як прихильники Дональда Трампа 6 січня прорвалися у будівлю, що призвело до евакуації законодавців та 5 смертей, включаючи поліцейського.