Біля Капітолію евакуювали кілька будівель через погрозу вибухом

У Вашингтоні поліція перевіряє погрози про бомбу поруч з Капітолієм та веде перемовини з чоловіком, що заявив про неї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Washington Post.

Поліція Капітолію повідомила, що перевіряє підозрілу вантажівку поруч з бібліотекою Конгресу. Евакуювали офісні будівлі Кеннона, Джефферсона та Медісона. У Конгресу зараз не сесійний тиждень і більшість членів Конгресу не перебувають в будівлі.

NOW: The USCP is responding to a suspicious vehicle near the Library of Congress.



Please stay away from this area and follow this account for the latest information. pic.twitter.com/LMBYBTJn4t — U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) August 19, 2021

Начальник поліції Капітолію Томас Мангер розповів, що все почалось близько 9 ранку, коли чоловік запаркував вантажівку на тротуарі поруч з бібліотекою Конгресу. Він заявив, що у його вантажівці та нібито ще кількох машинах поруч закладена вибухівка.

Мотиви зловмисника поки незрозумілі. Повідомляють, що він запускав стрім зі свого телефону та говорив про "революцію" і вимагав телефонної розмови з президентом Джо Байденом.

Зона довкола бібліотеки перекрита, закрили також найближчу станцію метро.

На початку квітня біля Капітолію сталися таран авто та стрілянина, внаслідок якої загинув нападник та один поліцейський.