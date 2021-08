Біля Капітолію евакуювали кілька будівель через погрозу вибухом

У Вашингтоні поліція перевіряє погрози про бомбу поруч з Капітолієм та веде перемовини з чоловіком, що заявив про неї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Washington Post.

Поліція Капітолію повідомила, що перевіряє підозрілу вантажівку поруч з бібліотекою Конгресу. Евакуювали офісні будівлі Кеннона, Джефферсона та Медісона. У Конгресу зараз не сесійний тиждень і більшість членів Конгресу не перебувають в будівлі.

NOW: The USCP is responding to a suspicious vehicle near the Library of Congress.



Please stay away from this area and follow this account for the latest information. pic.twitter.com/LMBYBTJn4t