Турция вводит обязательные тесты для невакцинированных

Правительство Турции объявило о введении новых правил с целью увеличить темпы вакцинации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.

Новые правила сосредоточены на возобновлении очного обучения в следующем месяце. Учителей и сотрудников начальных классов, ученых и студентов высших учебных заведений будут просить регулярно проходить ПЦР-тесты, если они не привиты.

Выступая после заседания правительства, президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что непривитым людям нужно будет проходить ПЦР-тесты по крайней мере два раза в неделю после открытия школ 6 сентября.

Эрдоган также объявил об обязательных тестах для людей, которые посещают массовые мероприятия в театрах, кинотеатрах и концертных залах, а также для междугородних автобусных путешествий и полетов.

Турция сняла большинство ограничений, связанных с COVID-19, 1 июля, включая комендантский час, после того, как количество случаев значительно сократилось после жесткого карантина. В то же время она открыла свою программу вакцинации для большего количества людей, и в настоящее время все люди в возрасте от 15 лет и старше имеют право на прививку.

Хотя обязательные маски и правила социального дистанцирования остаются в силе, в последнее время в стране наблюдается скачок количества ежедневных случаев, что связано с большей мобильностью после прекращения ограничений.

Власти неоднократно заявляли, что не рассматривают возможность восстановления ограничений, но выразила решимость охватить больше людей в программе вакцинации. Сейчас было введено более 87200000 доз, причем 34400000 человек получили обе дозы вакцин Sinovac или Pfizer-BioNTech. Однако 18000000 людей остаются не охваченными программой вакцинации.