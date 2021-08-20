Партія експрем’єра Болгарії провалила спробу сформувати уряд

У Болгарії правоцентристська партія ГЕРБ стала другою політичною партією, яка відмовилася від спроб сформувати новий уряд, що наблизило балканську країну до третіх виборів цього року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Президент Румен Радев попросив ГЕРБ, партію колишнього прем'єр-міністра Бойка Борисова, спробувати очолити країну після того, як партія "Є такий народ" (ITN), яка перемогла на виборах 11 липня, відмовилася від спроб сформувати уряд меншості.

Але маючи лише 63 місця в парламенті з 240 депутатів після виборів у липні, ГЕРБ відчуває дефіцит підтримки - інші партії відмовилися співпрацювати з нею через обурення громадськості корупцією в Болгарії під час урядування Борисова.

Перед тим як повернути Радеву мандат, кандидат ГЕРБ на посаду прем'єр-міністра Даніель Мітов представив журналістам потенційний список міністрів уряду, щоб "люди могли зробити порівняння та побачити наш потенціал".

"Це потенційний Кабмін, який ми не будемо представляти офіційно, оскільки ми знаходимось у ситуації, яку неможливо розплутати... Ми не можемо покладатися на конструктивні переговори щодо політики або коаліційних угод", - сказав він.

Тепер Радев повинен попросити третю партію спробувати сформувати уряд, але політичні аналітики стверджують, що її шанси також будуть дуже обмеженими.

Після третьої невдалої спроби Радеву доведеться ще раз розпустити парламент, призначити ще один тимчасовий уряд і призначити нові вибори протягом двох місяців.

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