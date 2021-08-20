Партия экс-премьера Болгарии провалила попытку сформировать правительство

В Болгарии правоцентристская партия ГЕРБ стала второй политической партией, которая отказалась от попыток сформировать новое правительство, что приблизило балканскую страну к третьим выборам этого года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Президент Румен Радев попросил ГЕРБ, партию бывшего премьер-министра Бойко Борисова, попробовать возглавить страну после того, как партия "Есть такой народ" (ITN), победившая на выборах 11 июля, отказалась от попыток сформировать правительство меньшинства.

Но имея лишь 63 места в парламенте из 240 депутатов после выборов в июле, ГЕРБ испытывает дефицит поддержки - другие партии отказались сотрудничать с ней из-за возмущения общественности коррупцией в Болгарии во время правления Борисова.

Перед тем как вернуть Радеву мандат, кандидат ГЕРБ на должность премьер-министра Даниэль Митов представил журналистам потенциальный список министров правительства, чтобы "люди могли сделать сравнение и увидеть наш потенциал".

"Это потенциальный Кабмин, который мы не будем представлять официально, поскольку мы находимся в ситуации, которую невозможно распутать... Мы не можем полагаться на конструктивные переговоры о политике или коалиционные соглашения", - сказал он.

Теперь Радев должен попросить третью партию попытаться сформировать правительство, но политические аналитики утверждают, что ее шансы также будут очень ограниченными.

После третьей неудачной попытки Радев придется еще раз распустить парламент, назначить еще одно временное правительство и назначить новые выборы в течение двух месяцев.

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