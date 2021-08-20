Британія пригадала РФ річницю отруєння Навального і відсутність розслідування
Британія до річниці отруєння критика Путіна Алексєя Навального пригадала Росії відсутність належного розслідування цього замаху та пояснення, як стало можливим застосування хімічної зброї на її території.
Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Британії, пише "Європейська правда".
"Протягом останнього року ми, разом з міжнародними партнерами, закликали Росію до повноцінного прозорого розслідування. Росія продовжує ігнорувати ці заклики і не змогла надати правдоподібного пояснення, як стало можливим застосування хімічної зброї на її території… Арештом жертви отруєння, а не осіб, які відповідальні за нього, Росія продемонструвала, що не дотримується найбазовіших зобов’язань, яких очікують від будь-якого відповідального члена міжнародної спільноти", - наголошує МЗС Британії.
The UK & our partners have repeatedly called on Russia to conduct a full & transparent criminal investigation into Navalny's poisoning— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) August 20, 2021
Russia continues to ignore these calls & has failed to provide a plausible explanation as to how a chemical weapon was used on Russian territory
Нагадаємо, ЄС у річницю отруєння Навального вкотре закликав російську владу розслідувати спробу його вбивства та звільнити політика з в'язниці.
У США в кінці червня повідомляли, що адміністрація Байдена готує додаткові санкції проти Росії у зв’язку з отруєнням та ув’язненням Навального.