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Британія пригадала РФ річницю отруєння Навального і відсутність розслідування

П'ятниця, 20 серпня 2021, 12:11

Британія до річниці отруєння критика Путіна Алексєя Навального пригадала Росії відсутність належного розслідування цього замаху та пояснення, як стало можливим застосування хімічної зброї на її території.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Британії, пише "Європейська правда".

"Протягом останнього року ми, разом з міжнародними партнерами, закликали Росію до повноцінного прозорого розслідування. Росія продовжує ігнорувати ці заклики і не змогла надати правдоподібного пояснення, як стало можливим застосування хімічної зброї на її території… Арештом жертви отруєння, а не осіб, які відповідальні за нього, Росія продемонструвала, що не дотримується найбазовіших зобов’язань, яких очікують від будь-якого відповідального члена міжнародної спільноти", - наголошує МЗС Британії. 

Нагадаємо, ЄС у річницю отруєння Навального вкотре закликав російську владу розслідувати спробу його вбивства та звільнити політика з в'язниці.

У США в кінці червня повідомляли, що адміністрація Байдена готує додаткові санкції проти Росії у зв’язку з отруєнням та ув’язненням Навального.

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Велика Британія Росія Навальний
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