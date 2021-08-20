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Британия напомнила РФ о годовщине отравления Навального и отсутствии расследования

Пятница, 20 августа 2021, 12:11

Великобритания к годовщине отравления критика Путина Алексея Навального напомнила России об отсутствии надлежащего расследования этого покушения и объяснении, как стало возможным применение химического оружия на ее территории.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Великобритании, пишет "Европейская правда".

"В течение последнего года мы, вместе с международными партнерами, призывали Россию к полноценному прозрачному расследованию. Россия продолжает игнорировать эти призывы и не смогла дать правдоподобного объяснения, как стало возможным применение химического оружия на ее территории... Арестом жертвы отравления, а не лиц, ответственных за него, Россия продемонстрировала, что не соблюдает базовые обязательства, которых ожидают от любого ответственного члена международного сообщества", - отмечает МИД Великобритании. 

Напомним, ЕС в годовщину отравления Алексея Навального в очередной раз призвал российские власти расследовать попытку его убийства и освободить политика из тюрьмы.

В США в конце июня сообщалось, что администрация Байдена готовит дополнительные санкции против России в связи с отравлением и заключением Навального.

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