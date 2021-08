Британия напомнила РФ о годовщине отравления Навального и отсутствии расследования

Великобритания к годовщине отравления критика Путина Алексея Навального напомнила России об отсутствии надлежащего расследования этого покушения и объяснении, как стало возможным применение химического оружия на ее территории.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Великобритании, пишет "Европейская правда".

"В течение последнего года мы, вместе с международными партнерами, призывали Россию к полноценному прозрачному расследованию. Россия продолжает игнорировать эти призывы и не смогла дать правдоподобного объяснения, как стало возможным применение химического оружия на ее территории... Арестом жертвы отравления, а не лиц, ответственных за него, Россия продемонстрировала, что не соблюдает базовые обязательства, которых ожидают от любого ответственного члена международного сообщества", - отмечает МИД Великобритании.

The UK & our partners have repeatedly called on Russia to conduct a full & transparent criminal investigation into Navalny's poisoning



Russia continues to ignore these calls & has failed to provide a plausible explanation as to how a chemical weapon was used on Russian territory