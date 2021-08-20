Україна створює робочу групу для боротьби із загрозами "Північного потоку-2" - ЗМІ

Україна створює робочу групу для нейтралізації загроз національній безпеці, пов'язаних з майбутнім запуском газопроводу "Північний потік - 2".

Відповідні листи за підписом прем'єра Дениса Шмигаля і глави Офісу президента Андрія Єрмака є в розпорядженні РБК-Україна, пише "Європейська правда".

У листі до прем'єра Єрмак з ініціативи президента Володимира Зеленського просить погодити включення віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину та міністра юстиції Дениса Малюську до робочої групи з напрацювання цих пропозицій.

Прем’єр-міністр погодив їх включення, а також включення міністра енергетики Германа Галущенка.

Відповідно до листа Єрмака, передбачається створення комунікаційної платформи для обговорення та напрацювання пропозицій щодо заходів з нейтралізації загроз, які можуть з'явитися після запуску "Північного потоку-2".

Нагадаємо, федеральний уряд Німеччини раніше призначив уповноваженого щодо забезпечення газового транзиту Україною.

Зі свого боку США призначили спецпредставника з питань енергетики, який працюватиме над заходами "зменшення ризиків", що створює газопровід "Північний потік-2".

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