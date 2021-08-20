Украина создает рабочую группу для борьбы с угрозами "Северного потока-2" - СМИ

Украина создает рабочую группу для нейтрализации угроз национальной безопасности, связанных с предстоящим запуском газопровода "Северный поток - 2".

Соответствующие письма за подписью премьера Дениса Шмыгаля и главы Офиса президента Андрея Ермака есть в распоряжении РБК-Украина, пишет "Европейская правда".

В письме к премьеру Ермак по инициативе президента Владимира Зеленского просит согласовать включение вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной и министра юстиции Дениса Малюськи в рабочую группу по наработке этих предложений.

Премьер-министр согласовал их включение, а также включение министра энергетики Германа Галущенко.

Согласно письму Ермака, предусматривается создание коммуникационной платформы для обсуждения и выработки предложений о мерах по нейтрализации угроз, которые могут появиться после запуска "Северного потока-2".

Напомним, федеральное правительство Германии ранее назначило уполномоченного по обеспечению газового транзита через Украину.

Со своей стороны США назначили спецпредставителя по вопросам энергетики, который будет работать над мерами "уменьшения рисков", которые создает газопровод "Северный поток-2".