Меркель прибула з візитом до Москви
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель в п'ятницю прибула до Москви на переговори з президентом РФ Владіміром Путіним, які пройдуть в Кремлі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.
Меркель вже взяла участь у церемонії покладання вінка до могили Невідомого солдата в Александрівському саду.
Нинішня зустріч Путіна і Меркель стане першою очною з початку пандемії коронавірусу. У попередній раз вони особисто бачилися 19 січня 2020 року в Берліні на міжнародній конференції по Лівії.
Останній раз Меркель відвідувала Росію в травні 2018 року, тоді переговори з Путіним пройшли в Сочі.
Офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт раніше повідомив, що програма візиту Меркель до Росії "дуже щільна, сконцентрована на спілкуванні з російським президентом". Очікується, що на майбутній зустрічі Путін і Меркель обговорять стан і перспективи розвитку двостороннього співробітництва в різних областях, а також ряд актуальних міжнародних і регіональних питань.
Зокрема, зустріч не обійдеться без обговорення ситуації в Афганістані і без обговорення енергетичних питань.
Як відомо, після візиту до Москви Ангела Меркель відвідає Україну.
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