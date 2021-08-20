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Меркель прибула з візитом до Москви

П'ятниця, 20 серпня 2021, 14:22

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель в п'ятницю прибула до Москви на переговори з президентом РФ Владіміром Путіним, які пройдуть в Кремлі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

Меркель вже взяла участь у церемонії покладання вінка до могили Невідомого солдата в Александрівському саду.

Нинішня зустріч Путіна і Меркель стане першою очною з початку пандемії коронавірусу. У попередній раз вони особисто бачилися 19 січня 2020 року в Берліні на міжнародній конференції по Лівії.

Останній раз Меркель відвідувала Росію в травні 2018 року, тоді переговори з Путіним пройшли в Сочі.

Офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт раніше повідомив, що програма візиту Меркель до Росії "дуже щільна, сконцентрована на спілкуванні з російським президентом". Очікується, що на майбутній зустрічі Путін і Меркель обговорять стан і перспективи розвитку двостороннього співробітництва в різних областях, а також ряд актуальних міжнародних і регіональних питань.

Зокрема, зустріч не обійдеться без обговорення ситуації в Афганістані і  без обговорення енергетичних питань.

Як відомо, після візиту до Москви Ангела Меркель відвідає Україну.

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