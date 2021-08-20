Меркель прибыла с визитом в Москву

Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу прибыла в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, которые пройдут в Кремле.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

Меркель уже приняла участие в церемонии возложения венка к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

Нынешняя встреча Путина и Меркель станет первой очной с начала пандемии коронавируса. В предыдущий раз они лично виделись 19 января 2020 года в Берлине на международной конференции по Ливии.

Последний раз Меркель посещала Россию в мае 2018 года, тогда переговоры с Путиным прошли в Сочи.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт ранее сообщил, что программа визита Меркель в Россию "очень плотная, сконцентрирована на общении с российским президентом". Ожидается, что на предстоящей встрече Путин и Меркель обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также ряд актуальных международных и региональных вопросов.

В частности, встреча не обойдется без обсуждения ситуации в Афганистане и энергетических вопросов.

Как известно, после визита в Москву Ангела Меркель посетит Украину.

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